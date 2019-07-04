О реакции Трампа на приглашение в Россию рассказали в МИД
Глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на приглашение в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение.
Он также добавил, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа посетить Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Борисенко подчеркнул, что Вашингтон пока не ответил на приглашение Путина.
Ранее сообщалось, что Путин пригласил Трампа в Россию на юбилей Победы.