О реакции Трампа на приглашение в Россию рассказали в МИД

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Глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на приглашение в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа посетить Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Борисенко подчеркнул, что Вашингтон пока не ответил на приглашение Путина.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Трампа в Россию на юбилей Победы.