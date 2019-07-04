Путин пожалел, что не все планы в России выполняются быстро

Президент Владимир Путин признал, что не все планы по развитию России выполняются так быстро, как ему бы хотелось, передает РИА «Новости».

Он назвал это вполне понятным, так как перед Россией стоят масштабные задачи.

Путин заявил, что самое главное, чтобы человек сам прочувствовал необходимость перемен.

«Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее», — сказал он.

Президент добавил, что верит в энергию и инициативу граждан.