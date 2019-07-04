Путин объяснил сообщения о зловещем русском вмешательстве в выборы
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что все попытки обвинить Москву во вмешательстве в выборы закончились провалом.
Путин также обратил внимание, что обвинения России в попытках повлиять на выборы в Евросоюз появились прямо перед выборами в Европарламент.
«Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно «зловещее русское вмешательство» стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — отметил президент.
Российский лидер добавил, что Москву по прежнему пытаются демонизировать.