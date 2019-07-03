Почему Зеленский предпочел Канаду США, объяснил CTV News

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Президент Украины Владимир Зеленский дебютировал в Северной Америке, когда приехал в Канаду, сообщает CTV News. Его появление отчасти прояснило вопрос, может ли тот, кто сыграл президента на телеэкране, действительно возглавить страну. Представители более чем 30 стран и международных финансовых организаций хотят увидеть на конференции в Канаде «успешное продвижение» реформ, начатых экс-президентом страны Петром Порошенко.

Как отмечается, Зеленский также встретился с первым замглавы МВФ Дэвидом Липтоном, который в прошлом заморозил денежную помощь Украине на миллиарды долларов из-за опасения коррупции в стране. Липтон выразил обеспокоенность из-за недостатка «правовой определенности» на Украине, которая необходима для того, чтобы у потенциальных инвесторов появилась уверенность для выхода на украинский рынок. При этом Канада, как и США, оптимистично настроена в отношении будущего Украины и не сомневается в том, что Зеленскому удастся ускорить реформы в стране.

Телеканал замечает, что визит украинского лидера в Торонто состоялся на месяц раньше, чем визит в США, но «это не ошибка». По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, это свидетельствует о связях двух стран. Оттава выделяет средства на оказание Киеву военной, юридической и политической помощи. Кроме того, на канадской территории проживает около 1,3 млн украинцев, что делает украинскую диаспору одной из самых влиятельных в стране.