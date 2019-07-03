Грузия сделала заявление о видеоролике с нападением на россиян

МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян, сообщает РИА «Новости».

По данным министерства, видео из Сети, где грузинские националисты напали на автомобиль туристов из РФ, было загружено 5 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Грузии россиян унизили за георгиевскую ленту. Местные жители с украинскими и грузинскими флагами атаковали автомобиль. Турист из России поначалу отказывался выполнить требование, но махнул рукой и отдал ленточку, после чего один из нападавших привязал ее к своим кроссовкам.