Песков оценил «историческую» встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи со встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков напомнил, что Владимир Путин призывает стороны, вовлеченные в конфликт на Корейском полуострове, к конструктивизму и сдержанности.

«Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона положительно относится к любым шагам, которые ведут к снижению напряженности и денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в КНДР сочли встречу Трампа и Ким Чен Ына «исторической».