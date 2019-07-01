В СНБО назвали реальной встречу Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал встречу главы Украины Владимира Зеленского с российском лидером Владимиром Путиным реальной, сообщает РИА «Новости».

Однако, по его мнению, такая встреч сейчас выгодна РФ. Он отметил, что в России сказывается влияние санкций.

Ранее депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.