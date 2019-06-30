Тимошенко унизила Вакарчука

Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук оказался в неловкой ситуации во время дебатов с руководителем партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Об этом сообщает украинское телевидение.

Как отмечается, Тимошенко спросила у Вакарчука, сколько украинцы платят ежемесячно за месяц.

Уточняется, что лидер партии «Голос» замялся и не смог дать ответ.

Кроме того, недалеко стоящие люди стали ему подсказывать, и депутат начал повторять услышанные цифры.

Зрители сравнили Вакарчука со школьником, который не смог ответить у доски, а также отметили, что он выглядел «довольно униженным».

Ранее сообщалось, что в партии украинского лидера Владимира Зеленского допустили объединение с партией Вакарчука.