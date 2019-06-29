Путин высказался о ситуации с затопленной Иркутской областью

Прибывший внепланово в Иркутскую область российский президент Владимир Путин дал первые поручения, а также прокомментировал все происходящее в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Путин почти сразу поручил выплатить компенсации пострадавшим в наводнениях, обеспечить их продуктами, питьевой водой и помочь найти родных.

«Нужно наладить информирование людей о помощи, пунктах временного размещения», — добавил Путин.

Он также поручил губернатору области проконтролировать ситуацию. Путин потребовал подключить к инциденту МВД и ФАС, взять под контроль цены на товары, чтобы не давать другим наживаться на горе людей.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. На настоящий момент в регионе погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения Иркутской области увеличилось.