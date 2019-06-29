Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава государства остановился в городе Братск.

Уточняется, что Путин в аэропорту города проведет совещание, в котором примут участие местные власти и руководители федеральных ведомств.

Они сообщат ему о нынешней ситуации, а также обсудят меры по ликвидации последствий паводков.

Ранее сообщалось, что Путин внепланово приедет в Иркутскую область.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. На настоящий момент в регионе погибли пять человек.