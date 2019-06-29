Путин помог растерявшейся Меркель

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Российский глава Владимир Путин помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20. Видео опубликовало видеоагентство Ruptly.

На записи видно, как Меркель стоит возле Путина и сверяет с ним часы, а затем, растерявшись, не знает, куда идти. Президент России направил рукой Меркель туда, где ей было приготовлено место.

Как отмечается, Меркель не сразу поняла, что показывает ей Путин. Однако вскоре канцлер разобралась и пошла садиться за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Меркель потерялась на встрече с Путиным.