Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

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Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он разметил соответствующий пост в фейсбуке.

По словам политика, эти переговоры стали первыми, о которых никто не уведомил украинскую сторону телефонным звонком.

«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил Порошенко.

Он добавил, что на протяжении последних пяти лет такое поведение никому и в голову бы не пришло, так как в прошлом западные страны координировали свою позицию с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в ходе саммита G20 в Осаке.