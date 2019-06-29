Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа

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Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Осаке. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам политика, никто не поставил Киев в известность о предстоящей встрече лидеров. Он заметил, что подобная встреча происходит в первый раз и является для украинской стороны тревожным сигналом.

«В течение пяти лет никому и в голову не приходило о чем-то договориться с Кремлем без нас», — заявил Порошенко.

Он заметил, что в прошлом партнеры Украины в Европе и США консультировались с Киевом, а затем ставили Украину в известность о происходящем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на полях G20 обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности.