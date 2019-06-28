«Стыдно, больно и опасно»: Тимошенко о скандале между Зеленским и Климкиным

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала перепалку, которая произошла между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД страны Павлом Климкиным относительно ноты по задержанным в Керченском проливе моряков. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, она наблюдала внимательно за скандалом между двумя политиками и была очень расстроена их поведением.

«Стыдно, больно и крайне опасно для государства», — отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что подобные ситуации лишь уничтожают украинское государство.

В связи с этим она призвала как можно скорее навести порядок в исполнительной вертикали власти.

До этого Зеленский пожаловался, что узнает о действиях Украины на международной арене из интернета, и упрекнул Климкина за то, что тот «не посчитал нужным согласовать с президентом ответ на российскую ноту».

В свою очередь, Климкин отметил, что ведомство имеет право направлять ответ без согласования с президентом.