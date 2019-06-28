Юнкер сыграл на черном рояле на G20
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите G20 в Осаке сыграл на черном рояле. Об этом сообщает РИА «Новости».
Его пресс-секретарь Маргаритис Схинас в шутку заявил, что Юнкер сыграл «оду» многостороннему подходу в международных отношениях.
Как отмечается, именно он разместил данный снимок у себя в твиттере.
Уточняется, что в основе мелодии, являющейся гимном ЕС, лежит тема из симфонии Людвига ван Бетховена.
Он использовал в ней слова из произведения Фридриха Шиллера «Ода к радости».
Ранее сообщалось, что Юнкер пошутил про интервью российского лидера Владимира Путина.