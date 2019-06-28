Юнкер сыграл на черном рояле на G20

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите G20 в Осаке сыграл на черном рояле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его пресс-секретарь Маргаритис Схинас в шутку заявил, что Юнкер сыграл «оду» многостороннему подходу в международных отношениях.

Как отмечается, именно он разместил данный снимок у себя в твиттере.

Уточняется, что в основе мелодии, являющейся гимном ЕС, лежит тема из симфонии Людвига ван Бетховена.

Он использовал в ней слова из произведения Фридриха Шиллера «Ода к радости».

Ранее сообщалось, что Юнкер пошутил про интервью российского лидера Владимира Путина.