Как Путин ответил на ультиматум Мэй, рассказал Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин ответил на вопросы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что встреча прошло в формате тет-а-тет.
«Она началась в двустороннем формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате Мэй поднимала вопрос по делу Скрипалей и получила надлежащие ответы со стороны российского президента», — заявил Песков.
Он уточнил, что также лидеры говорили об экономике, торгово-экономических связях, необходимости поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества.
«И также состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану», — отметил Песков.
Ранее уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.