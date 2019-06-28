Как Путин ответил на ультиматум Мэй, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин ответил на вопросы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что встреча прошло в формате тет-а-тет.

«Она началась в двустороннем формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате Мэй поднимала вопрос по делу Скрипалей и получила надлежащие ответы со стороны российского президента», — заявил Песков.

Он уточнил, что также лидеры говорили об экономике, торгово-экономических связях, необходимости поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества.

«И также состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану», — отметил Песков.

Ранее уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.