Путин пригласил Трампа отметить юбилей Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил главу США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-й юбилей Победы в Великой Отечественной войне, передают РИА «Новости».

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Трамп воспринял идею очень позитивно.

Ушаков также добавил, что президент США отметил вклад советского народа в годы войны.

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