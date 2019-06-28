Путин рассказал о месте либерализма в мире

Российский лидер Владимир Путин считает, что в современном мире либерализм не имеет права на абсолютное доминирование и диктат. Об этом сообщаетТАСС.

По словам Путина, либеральную идею не нужно «уничтожать», так как она перестает доминировать. Он добавил, что она все еще имеет право на существование и поддержку.

Он признался, что не сторонник того, чтобы «немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать». И он отметил, что либерализм даже нужно в чем-то поддерживать.

Однако, по мнению Путина, до этого в мире практически никогда не было реализации чисто либеральных идей, так «все начинает сводиться к каким-то крайностям».

«Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать все-таки про интересы основного населения», — заключил Путин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о крахе американского либерализма.