Путин рассказал об отношении России к геям

Российский лидер Владимир Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что в России нормально воспринимают людей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако есть вещи, которые все же кажутся «избыточными».

«Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое», — сказал Путин.

Лидер страны тут же отметил, что «пускай всем будет хорошо» и Россия не имеет ничего против.

Заключая, Путин подчеркнул, что необходимо также чтить и ценить культуру и традиционные устои российских семей.