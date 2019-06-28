Путин рассказал об отношении России к геям
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Российский лидер Владимир Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин заявил, что в России нормально воспринимают людей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако есть вещи, которые все же кажутся «избыточными».
«Напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое», — сказал Путин.
Лидер страны тут же отметил, что «пускай всем будет хорошо» и Россия не имеет ничего против.
Заключая, Путин подчеркнул, что необходимо также чтить и ценить культуру и традиционные устои российских семей.