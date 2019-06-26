Путин выбрал замену Евкурову

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Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином... Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином...
Во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином...
Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также сообщается, что мероприятия по назначению врио состоится в четверг в Магасе.

Ранее Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.