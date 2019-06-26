Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в зоне переговоров для лидеров на саммите G20, передает РИА «Новости».

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, помещение для переговоров выбрала американская сторона.

Он также добавил, что встреча Путина и Трампа пройдет с участием делегаций.

Ушаков подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры, в частности, обсудят общее состояние двусторонних дел.

Ранее стало известно, сколько продлится встреча Путина и Трампа.