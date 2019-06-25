Беглов пригласил главу фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга возглавить комитет

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник предложил пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в заксобрании города руководителю фракции ЛДПР Олегу Капитанову, который ранее подал в горизбирком документы на участие в выборах главы Петербурга. Капитанов принял это предложение.

«Что касается мигрантов, я с вами полностью согласен, порядок нужно наводить, у нас здесь не все так хорошо. На прошлой неделе я принял отставку председателя комитета по межнациональным отношениям, там есть, над чем работать. У меня есть к вам предложение. Вы человек сильный, а почему бы вам не возглавить комитет?» - сказал Беглов на заседании городского правительства после выступления Капитанова по проблеме нелегальных мигрантов.

Врио губернатора напомнил, что случаи перехода депутатов законодательного собрания в правительство города - сложившаяся практика, которая приносит положительные результаты.

«С удовольствием это сделаю. Я принял ваше предложение. Надеюсь, что граждане нашего города увидят реальные шаги, реальные дела за нами», - цитирует Капитанова ТАСС.