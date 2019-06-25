В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

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Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.

Отмечается, что для того, чтобы оспорить полномочия нужно, чтобы за это высказались 30 членов организации из пяти стран.

«У нас есть необходимое большинство», -— заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье после голосования.

Как уточняется, ПАСЕ также предстоит проголосовать по поводу ограничений полномочий российской делегации.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский является виновником возвращения России.