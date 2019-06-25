На Украине посчитали Зеленского виновным в возвращении РФ в ПАСЕ

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Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский является виновником возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению политика, «на глазах» создается коалиция в поддержку российской стороны.

«Это также следствие президентских выборов в Украине и бездействия нового президента», — заявил Кириленко.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко счел «ударом» по Украине решение ПАСЕ о возвращении РФ. Он подчеркнул, что происходящее является ударом не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям.