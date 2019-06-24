Уволенная после прямой линии с Путиным замгубернатора считает себя жертвой

Замглавы Мурманской области Инна Погребняк, которую уволили после «прямой линии» с российским лидером Владимиром Путиным, назвала себя жертвой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Она отметила, что врио губернатора Андрей Чибис обошелся с ней подло, так как она не вводила его в заблуждение.

«Ему нужна жертва... Хорошо, сейчас ты все свалишь на меня, ну а завтра-то спросят с тебя», — добавила Погребняк.

По ее словам, врачи не получают заработную плату меньше минимального. Один раз отоларинголог пожаловался на зарплату в 20 тыс. рублей. Однако он получил ее после больничного, не выполнив план и оставшись без надбавки. Она подчеркнула, что его обычная заработная плата составляет 41 тыс. рублей без премий.



Погребняк сказала, что Чибис свалил вину на нее, так как впереди намечается предвыборная кампания, и он идет на выборы.

Ранее сообщалось, что врио Мурманской области уволил замглавы после «прямой линии».