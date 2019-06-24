Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
В эфире прозвучала информация о низких зарплатах медиков в области. По словам Чибиса, он получал отчеты, в которых не сообщалось о низкой оплате труда в регионе.
Экспресс-проверка выявила факт зарплат ниже прожиточного минимума.
Среди других проблем в медицинской сфере врио губернатора выделил проблему соотношения окладов и дополнительных надбавок.
Ранее сообщалось, что 18% россиян пожаловались на снижение зарплат.