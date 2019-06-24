Замгубернатора Мурманской области сняли после «прямой линии» с Путиным

__is_photorep_included12428977: 1

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что уволил своего заместителя Инну Погребняк после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам чиновника, ему предоставляли отчеты, которые не отражали реальную ситуацию с зарплатами в регионе.

«Даже экспресс-проверка, проведенная нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума», — сказал Чибис.

Он добавил, что на самом деле в регионе есть такие работники в медицинской сфере.

Ранее сообщалось, что больше половины регионов не выполнили майский указ Путина о зарплатах медиков.