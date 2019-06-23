В Грузии заступились за российских туристов

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Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе многотысячного митинга у здания грузинского парламента.

По его словам, нельзя проявлять агрессию в отношении туристов из России. Он отметил, что это нужно не ради их денег.

«В первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные [примеры] поведения», — пояснил Кожоридзе.

Он подчеркнул, что гостеприимство является частью ежедневной жизни грузин и необходимо беречь свои идеалы.

Ранее сообщалось, что патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов.