В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова , напомнившего грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км». Об этом сообщает «Говорит Москва».

Умаров отметил, что Кадыров не намекает на агрессию и не имел в виду ничего страшного.

По его словам, в Чечне не будут ничего делать без приказа.

«Никто без приказа никуда никому помогать не поедет и не планирует», — добавил Умаров.

Также Умаров попросил не воспринимать слова «о 200 км до Тбилиси» во всех смыслах кроме того, что до города действительно 200 км.

«Действительно до Тбилиси 200 километров, и нас тревожит ситуация в Грузии — это рядом», — заключил Умаров.

Ранее Кадыров напомнил грузинам, что «до Тбилиси всего 200 км». Он считает, что протесты в Грузии это дело рук западных политиков, «вскормленных в США».

Также он отметил, что в Чечне пытаются наладить возникшие разногласия, чтобы стороны могли жить дружно.