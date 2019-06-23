«Подождем, пока они созреют»: Путин о диалоге России и США
Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона, сообщает НТВ.
По словам лидера, Соединенные Штаты должны сами решать, нужно ли им развивать отношения с российской стороной. Если им нужен диалог, Россия к нему готова.
«Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — сказал Путин.
Ранее группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Законопроект предусматривает введение санкций США против суверенного долга и банков России.