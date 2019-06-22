Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана

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Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко допустил возможность нового майдана в стране, передает ТАСС.

По его мнению, к такому развитию событий могут привести попытки отменить закон об украинском языке. Он назвал депутатов Рады, решивших оспорить закон в Конституционном суде, «пятой колонной».

Кириленко заметил, что отмена данного закона приведет к «языковому майдану», и охарактеризовал Конституционный суд как «слабую» судебную инстанцию.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду на то, что новый украинский лидер Владимир Зеленский прекратит языковую дискриминацию на Украине.