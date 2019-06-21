В Киеве предсказали новый майдан

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране возможен новый майдан из-за попыток отменить закон об украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, депутаты Верховной рады, которые решили оспорить закон в Конституционном суде, являются «пятой колонной».

Он также добавил, что данная судебная инстанция является «слабой».

Кириленко подчеркнул, что отмена закона приведет к «языковому майдану».

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию в стране.