В Киеве предсказали новый майдан
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране возможен новый майдан из-за попыток отменить закон об украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, депутаты Верховной рады, которые решили оспорить закон в Конституционном суде, являются «пятой колонной».
Он также добавил, что данная судебная инстанция является «слабой».
Кириленко подчеркнул, что отмена закона приведет к «языковому майдану».
Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить языковую дискриминацию в стране.