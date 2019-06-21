В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «112 Украина».

Поплавский подчеркнул, что команда Зеленского занимается подготовкой встречи лидеров двух стран. На ней Зеленский, вероятно, поднимет вопрос принадлежности Крымского полуострова и Донбасса.

По словам депутата, Зеленский знает, что обсуждение вопроса о прекращении огня в самопровозглашенных ЛНР и ДНР нужно с Путиным.

«Решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — заключил Поплавский.

Ранее Путин рассказал, что сможет решить проблему Донбасса.