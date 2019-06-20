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Директор государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил, что бывшего главу страны Петра Порошенко вызовут на допрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на допрос уже были вызваны бизнесмен Сергей Тигипко и владелец телеканала «Прямой» Владимир Макеенко.

«После проведения допросов этих свидетелей, нами будет вызван, соответственно, и экс-президент (Порошенко — «Газета.Ru»)», — уточнил Труба.

Он также отметил, что ГБР в рамках расследования совершит выемку различных документов.

На настоящий момент ведомство расследует пять уголовных дел в отношении Порошенко.

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили новое уголовное дело.