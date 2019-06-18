Путин обсудил подготовку «прямой линии»

Президент России Владимир Путин провел совещания по подготовке запланированной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Об этом сообщает РИА «Новости».

На собранном президентом совещании присутствовали помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Отмечается, что программа выйдет в эфир в четверг 20 июня в 12:00. В ходе «Прямой линии» лидер государства ответит на интересующие россиян общественно-политические и социально-экономические вопросы, а также поговорит о международной обстановке.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» и «Россия 1» отвели на прямую линию с Владимиром Путиным три часа.