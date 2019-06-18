Против Порошенко возбудили новое уголовное дело
Экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил о новом уголовном производстве против экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.
Это уголовное дело стало пятым по счеты.
Речь идет о незаконном назначении Порошенко кабинета министров Украины в 2016 году
«Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия», — заявил Портнов.
Ранее против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти.