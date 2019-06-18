Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Мадуро

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил в будущем встречу президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об это сообщает РИА «Новости».

Комментируя слова Мадуро о встрече с Путиным, он отметил, что российская сторона всегда готова к общению с венесуэльскими коллегами. Он отметил, что такие контакты вероятны в ближайшем будущем.

Однако пока конкретные сроки не обсуждались, отметили глава МИД.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что президент Мадуро в скором времени посетит Москву.