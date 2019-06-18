Die Welt рассказала о страхе русских перед китайцами

Торговая война с США снова оживила любовь Китая к России. Однако страны являются далеко не равными партнерами. Как пишет Die Welt, в русском народе отношения с КНР вызывают «многовековой страх».

Как показал визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию, отношения между странами развиваются как никогда прежде: доля Китая в российской торговле за последние пять лет почти удвоилась. Только в 2018 году торговой оборот вырос почти на четверть и составил $108 млрд. Однако при выстраивании отношений Москва и Пекин не равны. Хотя Китай заинтересован в северном соседе как в поставщике сырья, в китайском экспорте Россия играет второстепенную роль. Поскольку Москва нуждается в Пекине как в потенциальном инвесторе, который заменит Запад, Пекин этим пользуется и занимает на переговорах жесткую позицию, нацеливаясь на действительно «лакомые куски».

Как отмечает газета, пока Кремль делает хорошую мину при плохой игре, русский народ относится к КНР скептически. Хотя в опросе о ближайших союзниках России Китай оказался на втором месте после Белоруссии, в частных беседах практически никто не скрывает скепсиса и страха перед китайцами. Одно из главных опасений заключается в том, что Пекин «приберет к рукам» территорию на востоке России. Этот страх, согласно статье, происходит от нахождения под татаро-монгольским игом.

Также отмечается, что глава КНР является единственным лидером, над которым не подшучивал президент России Владимир Путин. По словам дипломатических источников в Москве и Пекине, Си Цзиньпин не будет игнорировать оскорбления. Также лидер Китая является единственным, на встречу с кем Путин никогда не опаздывает, в то время как другим коллегам и высокопоставленным делегациям приходится ждать встречи часами.