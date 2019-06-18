В Кремле оценили идею Зеленского поговорить с Путиным о Крыме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить о Донбассе следует с жителями региона, сообщает РИА «Новости».

Комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с российским лидером Владимиром Путиным, Песков при этом отметил, что «по Крыму уже и говорить особо нечего».

Говоря о первой фразе Путина Зеленскому, Песков отметил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз».

Ранее Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным затронул бы темы Донбасса и Крыма.