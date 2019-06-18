В Крыму предложили место для встречи Путина и Зеленского

В Крыму предложили провести в Симферополе встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

Как заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, украинский президент должен увидеть реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова.

По ее мнению, Зеленского ждала бы участь экс-президента Украины Петра Порошенко, который «не знал, как уносить ноги из Симферополя» в феврале 2014 года.

Ранее украинский лидер заявил что, на встрече с Путиным он начнет с того, что будет настаивать, что Донбасс и Крым являются украинскими.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.