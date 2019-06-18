«Никому не позволим»: Совфед о первой фразе Зеленского для Путина

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на заготовленные украинским лидером Владимиром Зеленским первые слова для президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ФАН.

До этого Зеленский заявил, что на первой встрече с Путиным он скажет, что «Донбасс и Крым — это Украина».

По словам Джабарова, Крым является частью российского государства, и Россия не позволит нарушить свой суверенитет.

Он отметил, что подобными словами украинский лидер подчеркнул, что он не планирует улучшать отношения с Россией, а также изменить к лучшему ситуацию в Донбассе.

«Нарушать свой суверенитет мы никому не позволим», — заключил Джабаров.

Ранее Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.