Дума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости»

Как отмечается, данный законопроект был внесен в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным.

Согласно закону, главе государства предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года. В ответ на это Россия также приостановила свое участие в данном договоре.

Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал условие возвращения РФ к ДРСМД.