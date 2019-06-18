Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет президенту России Владимиру Путину на первой встрече. Об этом сообщает Bild.

«Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

По его словам, он намерен начать первую встречу с Путиным именно с этого.

Он также добавил, что любит Крым и много раз там бывал.

Ранее Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.