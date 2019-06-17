Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, стороны обсуждают возможность частичной разморозки отношений после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля.
Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20.
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.