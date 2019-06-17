Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

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Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, стороны обсуждают возможность частичной разморозки отношений после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля.

Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20.

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.