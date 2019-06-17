Борис Джонсон получил поддержку главы минздрава Британии

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Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок поддержал кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает The Times.

«Поддерживаю Бориса Джонсона, потому что он - наилучший кандидат», — заявил Хэнкок.

По его словам, Джонсон сможет провести Brexit.

Он также добавил, что ему под силу объединить Британию после выхода Лондона из состава ЕС.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пропустил первый теледебаты кандидатов на пост премьера.