Путину поступило более 600 тысяч обращений перед прямой линией

Российский лидер Владимир Путин уже получил более 600 тысяч обращений к прямой линии, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в колл-центры поступили 354 тысячи 607 обращений по телефону и 160 тысяч 926 обращений по смс

Более 27 тыс. обращений к Путину было отправлено при помощи приложения, 21 тыс — из социальных сетей. Кроме того, 20 тысяч 950 обращений — это письма на сайт, а 14 тысяч 119 человек написали ММС-сообщения.

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени.

Ранее российское правительство и губернаторы сообщили, что будут следить за прямой линией с российским лидером Владимиром Путиным.