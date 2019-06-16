Песков заявил об организации встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом хоть завтра, если поступят сигналы американской стороны, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в этой ситуации, видимо, нужно следить за нюансами, так как Трамп заявил о желании «встретиться со всеми: и с китайцами, и с русскими, и с другими странами».

Песков пояснил, что если Трамп имеет в виду встречу на ногах, то она не требует детальной подготовки.

«Это может быть даже канун, канун начала «двадцатки», но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют.