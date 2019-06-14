Путин провел встречу с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС, передает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

Он также добавил, что лидеры намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

Песков подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС.