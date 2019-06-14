Путин провел встречу с Лукашенко
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС, передает ТАСС.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
Он также добавил, что лидеры намерены провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
Песков подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС.