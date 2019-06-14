Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время саммит проходит в узком составе.
Как отмечается, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретил участников саммита ШОС в своей резиденции.
При этом Бишкекская декларация станет итоговым документов встречи глав стран ШОС.
Ранее Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией.