Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС

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Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время саммит проходит в узком составе.

Как отмечается, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретил участников саммита ШОС в своей резиденции.

При этом Бишкекская декларация станет итоговым документов встречи глав стран ШОС.

Ранее Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией.