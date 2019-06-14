Жена Нетаньяху признала вину в деле о заказе еды

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху призналась, что заказывала в ресторане еду и оплатила ее деньгами из государственного бюджета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министерство юстиции Израиля.

Обвиненная год назад в мошенничестве Сара Нетаньяху согласилась признать себя виновной в том, что незаконно заказала еду в резиденцию на сумму около $50 тыс. и оплатила ее за счет государственных средств.

«Впервые в Израиле и в мире жена лидера предстает перед судом за еду», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что жене премьера Израиля грозит 8 лет тюрьмы.

До этого Нетаньяху отрицала свою вину. По ее словам, она стала жертвой «политической охоты на ведьм», которую вели «враждебные» СМИ.

В октябре 2019 в Израиле начался судебный процесс в отношении супруги премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сары, которая подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что жену Нетаньяху оштрафуют за заказы еды из ресторана.